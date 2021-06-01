الحشد الشعبي يبدأ عملية "تطهير" تستهدف "أوكار" داعش شرقي العراق

العملية "تهدف إلى ضرب أوكار الإرهاب ومنع تسلل المجاميع الإجرامية والحد من الاستهدافات الإرهابية للقوات الأمنية والمدنيين".

أعلنت وزارة الدفاع العراقية الثلاثاء، انطلاق عملية "تفتيش" لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي شرقي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان إن "اللواء الأول في الحشد الشعبي انطلق بعمليات تفتيش وتطهير في جبال نفط خانة بديالى".

وأضافت أن "هندسة الميدان في اللواء ذاته تمكنت من معالجة عبوة ناسفة في تلك الجبال".

من جانبه أفاد إعلام "الحشد الشعبي" في بيان أن العملية "ستشمل قرى عين السمك وعلي الصغير وعلي الكبير والجبال المحيطة بالمنطقة".

وأوضح أن العملية "تهدف إلى ضرب أوكار الإرهاب ومنع تسلل المجاميع الإجرامية والحد من الاستهدافات الإرهابية للقوات الأمنية والمدنيين".

و"الحشد الشعبي" مكون من فصائل شيعية، وهو تابع رسمياً للقوات المسلحة العراقية.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.