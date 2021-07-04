الحشد الشعبي يحبط محاولة تفجير أبراج لنقل الكهرباء شمال العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "قوة من اللواء 25 أحبطت محاولة لعناصر داعش لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى".

وأضافت، أن "القوة عثرت خلال العملية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية".

ويوم أمس أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 خطا رئيسيا للطاقة.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقف ولضمان معالجة سريعة.