فصائل الحشد الشعبي انسحبت من مواقعها مع آلياتها العسكرية

قال مصدر أمني عراقي اليوم، الاثنين، إن قوات من التدخل السريع الاتحادية (تتبع الدفاع) تسلمت مواقع كانت خاضعة لسيطرة قوات الحشد الشعبي في قضاء طوزخرماتو، ذو الغالبية التركمانية بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال الملازم نعمان الجبوري لوكالة الأناضول، إن "وحدات من قوات الرد السريع تسلمت صباح اليوم مواقع أمنية داخل قضاء طوزخرماتو من فصائل الحشد الشعبي التي شغلتها على مدى الأشهر الماضية".

وأوضح الجبوري ان "فصائل الحشد الشعبي انسحبت من مواقعها مع آلياتها العسكرية الى خارج القضاء ضمن خطة تتولى القوات الاتحادية مسؤولية الامن داخل قضاء طوزخرماتو".

وسيطرت قوات مشتركة من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي على قضاء طوزخرماتو شمالي محافظة صلاح الدين، الذي يضم خليطا من العرب والتركمان والكرد، بعد إنسحاب قوات البيشمركة (حرس إقليم الشمال).