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الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شمال بغداد

منشور 20 شباط / فبراير 2022 - 09:00
قوات من الحشد الشعبي
قوات من الحشد الشعبي

بدأت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عملية أمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد.

ويشهد قضاء الطارمية خروقات أمنية وتسلل لعصابات داعش الإرهابية بين الحين والآخر من قبل خلايا التنظيم عبر البساتين.

وقبل أيام، أعلنت خلية الإعلام الأمني  مقتل والي الأنبار لدى "داعش" وأحد مساعديه، في ضربةٍ جوية في صحراء الرطبة.

كذلك أعلن الإعلام الأمني في العراق،  في وقت سابق،  مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش"، بعد معلومات استخبارية أدّت إلى استهداف كهف كانوا موجودين داخله.

 

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