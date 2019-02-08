الحشد الشعبي يداهم مقرات فصائل شيعية ويعتقل أحد قياداتها

الخفاجي أطلق تصريحات قبل أيام طالب فيها بوقف تدخلات إيران في العراق

قالت وسائل إعلام عراقية، إن قوة من الحشد الشعبي اعتقلت مساء الخميس، الأمين العام لكتائب "أبو الفضل العباس" أوس الخفاجي، من مقر عمله، في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وكانت قوة من الحشد الشعبي، داهمت مقرات لـ"أبو الفضل العباس" بدعوى أنها "وهمية"، وتنتحل صفة الحشد في بغداد.

ولفتت إلى أن "هذا الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد، مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية، من أجل إغلاق مقرات تدعي انتماءها للحشد".

وأضافت أن "من بين هذا المقرات موقعين يدعيان انتماءهما للواء 40 في الحشد الشعبي، ومقرا يدعي انتماءه للواء 47، ومقرا تابعا لما يسمى لواء أبو الفضل العباس، ويديره أوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية بالكرادة" بحسب بيان للحشد.

ولفتت مواقع عراقية، إلى أن الاعتقاد يسود بأن سبب الاعتقال التصريحات الأخيرة، التي أطلقها الخفاجي، ضد التدخلات الإيرانية في العراق، بعد مقتل الروائي علاء مشذوب.

ونقلت قناة محلية عن الخفاجي قوله خلال وجوده ببيت عزاء الروائي: "ابن عمي علاء مشذوب، كتب مقالا ضد إيران، فجاء البعض وقتله حبا في إيران".

وطالب في الوقت ذاته، بـ"رفض جميع الوجود الأجنبي، والتدخلات الإيرانية في العراق".

واغتال مسلحون مجهولون قبل أيام الروائي العراقي، علاء مشذوب الخفاجي في منزله بمحافظة كربلاء.