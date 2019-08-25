الحشد العراقي يعلن إسقاط طائرة مسيرة في نينوى

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بأن قوة من الحشد الشعبي أسقطت طائرة مسيرة قرب أحد المقار في محافظة نينوى العراقية.

ونقل موقع “السومرية نيوز” الإخباري العراقي عن المصدر قوله إن “قوة من استخبارات لواء 50 في الحشد الشعبي في نينوى تمكنت، اليوم، من إسقاط طائرة مسيرة مخصصة لأغراض المراقبة”.

وأضاف أن “ذلك جاء بعد اقتراب الطائرة من مقر اللواء”.

ونشرت هيئة الحشد الشعبي، الخميس الماضي، مقطع فيديو يظهر فيه قيام الدفاعات الجوية التابعة لقوات الحشد بالتصدي لطائرة مسيرة “معادية” حاولت استطلاع مقر لواء 12 في حزام بغداد.

وجاء ذلك بعدما اتهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الأربعاء الماضي، القوات الأمريكية بأنها “المسؤول الأول والأخير” عن الهجمات التي جرت “عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة”.

واتهم المهندس الأمريكيين “بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية” إلى العراق لتنفيذ “طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية”، كما هدد بأن يتعامل الحشد الشعبي مع أي طائرات أجنبية تحلق فوق مواقعه من دون علم الحكومة العراقية على أنها “طائرات معادية”. (د ب أ)