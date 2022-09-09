الحكم بإعدام ليبي من حفظة القرآن بتهمة الردة عن الإسلام

أصدرت محكمة في مدينة مصراتة شمال غربي ليبيا، حكما بإعدام شاب "من حفظة كتاب الله" بعد إدانته بتهمة الردة عن الإسلام.

وقالت محكمة استئناف مصراتة انها حكمت حضوريا بإدانة المتهم ضياء الدين أحمد بلاعو عن التهمة المسندة اليه و"معاقبته حدا بالإعدام لإصراره على الردة عن دين الإسلام"، بحسب ما جاء في اعلان نشرته المحكمة.

وقال موقع "الحدث" ان نشطاء على موقع فيسبوك اشاروا إلى أن “بلاعو شاب متعلم وخريج كلية تقنية المعلومات بمصراتة سنة 2018، وهو من حفظة كتاب الله”.

واضافت أنه “قد عرض على بلاعو الرجوع عما هو عليه في 2019 إلا أنه أبى ذلك”.

ومن جانبه، قال موقع قناة "الجماهيرية" أن الحكم استند إلى القانون رقم 20 لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تم وضعه من قبل المؤتمر العام، وبعد ذلك ألغي من قبل مجلس النواب وفق القانون رقم 1 لسنة 2020 الذي تضمن إلغاء كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر العام.

وعلق قانونيون أنه سبق للمحكمة العليا أن قضت بحل مجلس النواب ما يترتب عليه بطلان ما صدر ويصدر عنه قانونا، ولذلك يعتبر القاضي حرا في تكوين عقيدته.

وفيما حد الردة في الإسلام وهو القتل بعد استتابة المرتد وإمهاله ثلاثة أيام. على ان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر كان قد اصدر قرارا بالسماح للمرتد بأن يتوب طوال حياته والتغاضي عن استتابته خلال ثلاثة أيام كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء بما يعنى عمليا إلغاء حد الردة.