الحكم على بطل ملاكمة ايراني بالاعدام لتعاطفه مع المعارضة

كشفت مصادر في المعارضة الايرانية لـ البوابة عن تنفيذ النظام الايراني لـ 400 عملية اعدام منذ بداية العام وقالت ان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين تم اعدام 9 اشخاص

واتهمت المعارضة الايرانية نظام مرشد الثورة علي خامنئي بمحاولة زيادة "أجواء الرعب والتخويف" باعدام السجناء وقالت ان وقف عمليات الإعدام والقمع يعني نهاية الفاشية الدموية لولاية الفقيه.

وقالت انه صباح الأربعاء 19 يوليو/ تموز أبلغ القاضي القاسي في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد السجين السياسي محمد جواد وفايي ثاني بحكم الإعدام الصادر عليه بتهمة "الإفساد في الأرض" وبعد إبلاغه بالحكم المذكور تم نقله إلى مكان مجهول.

وقالت المصادر ان محمد جواد وفايي ثاني 27 عاما من الأبطال في الملاكمة لأندية مدينة مشهد واعتقل في مارس 2020 وتعرض للتعذيب لفترة طويلة.

ونددت المعارضة الايرانية بما وصفته بـ تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات ضد موجة الإعدامات وقالت ان ذلك يشجع النظام على مواصلة "جرائمه ضد الإنسانية".

ودعت المعارضة الايرانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.