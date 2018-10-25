الحكم على داعية سعودي بالسجن 5 سنوات

قال حساب "معتقلي الرأي"، إن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت بالسجن خمس سنوات على داعية اعتقل قبل ما يزيد على العام.

وذكر الحساب أن المحكمة قضت بالسجن على الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف، بعد توجيه عدة تهم له، أبرزها "الخروج على ولي الأمر"، و"التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين".

والعبد اللطيف اعتقل ضمن حملة الاعتقالات التي بدأت في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكان العبد اللطيف أستاذا مشاركا في قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.

ونشط العبد اللطيف عبر "تويتر"، وعبر كتاباته في مجلة "البيان"، علما أن حسابه متابع من قبل نحو 293 ألف مغرد.