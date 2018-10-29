الحكم على رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة بالسجن 7 سنوات لإدانتها بالفساد

قضت محكمة في بنغلاديش الاثنين بمعاقبة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء بالسجن سبع سنوات لإدانتها بجمع تبرعات بصورة غير قانونية لمؤسسة خيرية، مستغلة في ذلك نفوذ منصبها.

وأصدرت محكمة في دكا الحكم غيابيا بحق ضياء (73 عاما) التي ترْأس حزب بنغلاديش القومي المعارض، وذلك بعدما تمت إدانتها بإساءة استغلال السلطة وجمع 31,5 مليون تاكا (375,625 دولارا) من مصادر غير معروفة لمؤسسة خيرية.

وقال محامي الادعاء مشرف حسين كاجال للصحافيين إنه تم جمع هذه الأموال لصالح مؤسسة “ضياء تشاريتابل تراست” والتي تم تسميتها على اسم زوجها الراحل ضياء الرحمن، وذلك خلال فترة توليها منصب رئيسة الوزراء في الفترة من 2006-2001.

وترقد ضياء في مستشفى في دكا منذ بدء تدهور صحتها في السجن.

وظلت ضياء محتجزة في سجن دكا المركزي منذ أن حكمت محكمة في شباط/ فبراير عليها بالسجن خمس سنوات لاختلاسها 14,5 مليون تاكا من أموال مخصصة لدار أيتام. (د ب أ)