  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الحكم على ضابط أمريكي قتل فلويد بالسجن 21 عاما

السجن 20 عاما لضابط أمريكي قتل جورج فلويد

منشور 08 تمّوز / يوليو 2022 - 12:33
الحكم على ضابط أمريكي قتل فلويد بالسجن 21 عاما

حكمت محكمة أمريكية حكم  بالسجن هو الحكم الثاني بحق الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أدين في قضية قتل المواطن ذو البشرة السمراء جورج فلويد.

اقرأ ايضاًطبيب يؤكد أمام المحكمة أن وفاة جورج فلويد لم تكن نتيجة أمراض القلب وتعاطي المخدراتطبيب يؤكد أمام المحكمة أن وفاة جورج فلويد لم تكن نتيجة أمراض القلب وتعاطي المخدرات

وحكم قاض في ولاية مينيسوتا بالسجن 245 شهرا (20 عاما و5 أشهر) على شوفين بتهمة انتهاك الحقوق المدنيين لجورج فلويد.

وكان جانب الادعاء يتهم شوفين باستخدام مسكة خانقة ضد فلويد على الرغم من أنه كان مقيد اليدين ولم يبد المقاومة، وكذلك بعدم تقديم المساعدة الطبية له.

وكان المدعي العام يطالب بحكم السجن 25 عاما بحق شوفين في هذه التهمة، لكنه وافق على الحكم الصادر وعلى عدم إضافة مدة السجن للعقوبة بموجب الحكم السابق بحق الشرطي السابق.

يذكر أن المحكمة كانت قد حكمت على شوفين في أبريل 2021 بالسجن 22.5 عاما بتهمة قتل جورج فلويد.

يذكر أن مقتل الأمريكي الأسمر فلويد أثارت موجة من الاحتجاجات العارمة في كافة أنحاء الولايات المتحدة وفي الخارج، وأعمال العنف في الكثير من المناطق. وأطلق المحتجون حملة تحت شعار "حياة السود مهمة"، ونددوا بالعنصرية وعنف الشرطة.

كلمات دالة:جورج فلويدمقتل جورج فلويدديريك شوفينالشرطي السابق ديريك شوفين

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...