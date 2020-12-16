الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاما

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد منير شحادة حكمين غيابيين بحق الفنان فضل شاكر. وقضى الحكم الأول بسجن فضل شاكر 15 عاماً بتهمة تدخله بأعمال جنائية اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر، عبر تأمينه خدمات "لوجستية" لهم، بحسب ما ذكر الحكم، اليوم.

وقضى الحكم الثاني بسجن فضل شاكر مدة 7 سنوات بالأشغال الشاقة، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، لتمويله ما يُعرف بـ"مجموعة الأسير" المسلحة، من خلال تأمين ذخائر لها.

يذكر أن المحكمة العسكرية برأت الفنان فضل شاكر عام 2018، عندما نشر نجله محمد قرار المحكمة العسكرية وكتب: ‏⁧الحمد لله‬⁩، براءة والدي فضل شاكر بقرار قضائي لبناني من تهمة تشكيل عصابة مسلحة – القيام بأي أعمال إرهابية – سلب أموال الناس. وللتذكير فإنَّ والدي نال البراءة من تهمة المشاركة بأحداث عبرا ومن التورط بقتال الجيش اللبناني.

و ليس بالإمكان استئناف الحكم الصادر من قبل محاميّ شاكر، لأنه لم يُسلم نفسه للقضاء، ولا يزال متواريًا.

وفي السياق، كان شاكر قد أصدر قبل يومين أغنيته الجديدة "ابقى قابلني"، باللهجة المصرية، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، التوزيع الموسيقي عمرو الخضري، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة خلال يوم واحد.