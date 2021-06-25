الحكم على قاتل فلويد

قضت محكمة أمريكية في ولاية مينيسوتا، بسجن الشرطي ديريك شوفين، 22 عاماً و6 أشهر، لتسببه بوفاة، الأمريكي صاحب البشرة السوداء، جورج فلويد.

يشار إلى أن، شوفين قام بقتل فلويد في آيار/مايو 2020، عندما ضغط على عنقه مع ثلاثة من زملائه.

وفي تفاصيل الحادثة، قام شوفين بتوقيف فلويد بشبهة استخدام ورقة 20 دولاراً مزوّرة لشراء سجائر، وقام مع ثلاثة من زملائه، بتثبيت فلويد على الأرض وتكبيل يديه قبل أن يركع على عنقه.

وواصل شوفين الضغط على عنق فلويد لقرابة عشر دقائق، غير مبالٍ بتأوّهات الرجل وبمناشدات المارة المذعورين حتى بعد أن فُقد نبض فلويد.

وانتشر شريط الفيديو الذي يُظهر المشهد وقد التقطته شابة كانت في المكان، بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار تظاهرات حاشدة في العالم كله.