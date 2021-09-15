الحكم على كويتية خانت زوجها مع 13 رجلا

حكمت محكمة كويتية على سيدة بدفع 20 ألف دينار كويتي اي ما يعادل 66 ألف دولار أميركي كتعويض لزوجها وأبنائهما بعدما ثبت تواصلها بمواد إباحية مع 13 رجلا.

صور اباحية مع العشاق

وقالت تقارير اعلامية كويتية متطابقة أن الزوجة لديها هاتف ثان تتواصل من خلاله مع 13 رجلا، تتبادل معهم صورا ورسائل إباحية، ما تسبب بصدمة نفسية للزوج الذي أصيب بالعمى المؤقت، بالإضافة إلى تراجع مستوى الأبناء الدراسي وقالت محامية الزوج انه اضطر إلى عزل نفسه عن الجيران خوفا من الفضيحة

مضاعفة الحكم الاولي

وكان الحكم الاولي صدر بتعويض قدره 5000 دينار (حوالى 16.6 ألف دولار أميركي)، وطالب الزوج، في الجلسة نفسها، بتعويض إضافي بعدما عثر على مستندات تتضمن صور لمحادثات للزوجة مع آخرين تدل على حصول علاقة جسدية بينهم، ما أسفر إلى إصدار الحكم الجديد.

وابرز دفاع الزوج مستندات تتنازل بموجبها الزوجة عن رؤية أبنائها وحضانتهم، بالإضافة إلى تنازل والدها عن رؤية أحفاده، ونسخة طبق الأصل عن عقد مخالعة يفيد الطلاق بين الزوجين.