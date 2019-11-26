الحكم على مغني راب مغربي بالسجن سنة بتهمة إهانة الشرطة

قضت محكمة مغربية، الاثنين، بسجن مغني الراب سيمو كناوي سنة واحدة؛ لإدانته "بإهانة الشرطة".

اعتقل كناوي غداة إطلاقه مع فنانين آخرين أغنية "عاش الشعب" الاحتجاجية، التي أثارت اهتماما وجدلا واسعين.

واعتقل محمد منير (31 عاما) الشهير بسيمو كناوي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر بمدينة سلا قرب الرباط؛ بتهمة "إهانة موظفين عموميين وهيئة قضائية"، على خلفية نشره فيديو يشتم الشرطة على موقع إنستغرام.

واعتبر الدفاع أنه لوحق بسبب إطلاقه مع زميليه يحيى السملالي (لزعر) وولد الكرية في 29 تشرين الأول/ أكتوبر أغنية "عاش الشعب". بينما أكدت السلطات أن لا علاقة للملاحقة بالأغنية، وأن زميليه ليسا موضوع بحث قضائي.

,حصدت الأغنية التي تدين بلغة حادة أوضاع "الظلم" و"الفساد" و"الاستئثار بالثروات" في المغرب، أكثر من 15 مليون مشاهدة على يوتيوب. وتضمنت انتقادات للملك محمد السادس في ما يعد تخطيا للخطوط الحمر.

وأوضح كناوي أثناء مثوله أمام المحكمة، في وقت سابق الاثنين، أن الشتائم التي وجهها للشرطة في الفيديو موضوع الملاحقة كانت "رد فعل لتعرضه للظلم، وشعوره بالإهانة من طرف أفراد شرطة".

وتابع: "ليست تلك المرة الأولى التي أتعرض فيها للإهانة من الشرطة (...) من صغري، وأنا أتعرض للإهانة".

وأثارت "عاش الشعب" نقاشا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بين من استهجن عبارتها "المسيئة"، معتبرا مضمونها "شعبويا"، ومن رأى فيها تعبيرا عن "يأس" و"سخط" الشباب المغربي انسجاما مع أناشيد مماثلة ترددها جماهير كرة القدم في الآونة الأخيرة.

وقال زميله السملالي في أغنية أطلقها قبل يومين: "بدل أن تقمعونا استمعوا إلينا (...) أنا ابن الشعب، أطالب بحق الشعب في التعليم والصحة والسكن".

,يمثل الشباب ثلث سكان المملكة، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة. وأفاد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (رسمي) بأن 25 بالمئة من الشباب بين 15 و24 عاما، خارج الدراسة ولا يمارسون أي عمل أو تدريب. ( أ ف ب)