الحكم على نجمي "تيك توك" بالجلد

حكم قاضي في ولاية كانو الشمالية بنيجيريا، على نجمي "تيك توك" بالجلد، وفقا للشريعة الإسلامية، عقب سخريتهما من حاكم الولاية.

وتعرض حاكم ولاية كانو عبد الله غندوجي، خلال الأسبوع الماضي، إلى السخرية والإهانة من قبل، مبارك عيسى محمد، ومحمد بولا.

وقام نجما "التيك توك"، بنشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الإجتماعي، يسخران فيه من حاكم الولاية، بسبب مزاعم تتعلق بالفساد والاستيلاء على أراض والنوم في الوظيفة.

وأشار محامي النيابة وادا أحمد وادا، إلى أن نجمي "التيك توك" قاما بتشويه سمعة حاكم الولاية، معتبرا أن تصرفهما كان من الممكن أن يعكر صفو السلم العام.

وعلى الرغم من اعتراف الرجلين بذنبهما، وطلبهما التساهل من قبل القاضي، إلا أن الأخير أمر ب 20 جلدة لكل منهما، والزامهما بالإعتذار لحاكم الولاية عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

كما تضمن الحكم على نجمي "التيك توك"، بتنظيف المحكمة لمدة 30 يوما، ودفع غرامة قدرها 10000 نيرة (20 جنيها إسترلينيا).

وتعتمد نيجيريا التي غالبية سكانها من المسلمين، على تطبيق الشريعة الإسلامية إلى جانب القوانين العلمانية، في أحكامها، وفي ولاية كانو، يتم الحكم على المسلمين فقط في محكمة الشريعة.