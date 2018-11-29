الحكم غيابيا بسجن وزير عراقي سابق بتهم فساد

ارشيف

قالت محكمة في بغداد يوم الخميس إن وزيرا عراقيا سابقا للتجارة واثنين من كبار مسؤولي الوزارة حكم عليهم غيابيا بالسجن سبع سنوات بتهم الكسب غير المشروع.

وجاء في بيان المحكمة، الذي لم يذكر المسؤولين بالاسم، أن القضية مرتبطة بانتهاكات في عقدين وقعا عام 2015 بين مجلس الحبوب العراقي وشركة لتوريد الأرز البسمتي. ولم يتضح متى صدر الحكم.

ومجلس الحبوب مسؤول عن شراء الحبوب من جميع أنحاء العالم ومن مزارعين عراقيين، الأمر الذي يجعله واحدا من أكبر مستوردي القمح والأرز في العالم.

وقال مسؤولون بوزارة التجارة العراقية على علم بالقضية إن الوزير السابق المدان هو ملاس محمد عبد الكريم الذي أقيل في 2015 بعد تحقيق في مزاعم بتلقي رشا والتربح بشكل غير مشروع وإساءة استغلال منصبه.

واختفى عبد الكريم هذا العام بعد أن أصدر العراق مذكرة اعتقال بحقه وشقيقه. وقبل اختفائه قال عبد الكريم إن المزاعم ضده لا تستند إلى دليل دامغ.

وقال متحدث باسم المحكمة إنه بموجب القانون العراقي، يمكن لعبد الكريم والمسؤولين الآخرين أن يطعنوا على الأحكام الصادرة بحقهم لكن ينبغي أولا أن يسلموا أنفسهم. ولا تزال أماكنهم غير معروفة.