المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الرزاز تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الرزاز تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك
2.5 5

اضف تعليق جديد

nasrallahAvatar
 