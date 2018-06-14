الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الرزاز تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز

أدت حكومة أردنية جديدة برئاسة عمر الرزاز الخميس اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني لتضم الى جانب الرزاز 28 وزيرا بينهم سبع سيدات، منهم 14 وزيرا من حكومة سلفه هاني الملقي الذي استقال إثر احتجاجات واسعة شهدتها المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأدى اعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان ظهر الخميس، على ما افاد بيان للديوان الملكي تلقت فرانس برس نسخة عنه.

وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي الذي استقال الاسبوع الماضي إثر احتجاجات ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل.

وحافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعهما، فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.

وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974 وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.

وضمت حكومة الرزاز سبع سيدات بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة “الغد” المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للأعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.

وكان العاهل الأردني كلف الاسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.

وشهد الأردن لأسبوع احتجاجات شعبية سلمية في معظمها شارك فيها الآلاف ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل وانتهت الخميس الماضي بعد استقالة الملقي وتعهد الرزاز بسحب مشروع قانون الضريبة الذي كان اثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي.