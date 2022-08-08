الحكومة الاردنية تدعو المواطنين والمقيمين لاجراء فحص كورونا الثلاثاء

دعا المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات الأردنيين والمقيمين للتوجه إلى مراكز فحص كوفيد/19 المجانية التابعة لوزارة الصحة يوم الثلاثاء.

وجا إعلان المركز، مساء الإثنين، بهدف “الاطمئنان على الصحة العامة وتقييم الوضع الوبائي في المملكة”.

وأكد أن جميع المؤشرات مطمئنة.

في الغضون قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن 70 حالة مصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في المستشفيات حالياً.

وأشار البلبيسي في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الإثنين، إلى أن معظم المصابين ممن يتلقون العلاج في المستشفيات هم في أسرة العزل وليس في أسرة العناية الحثيثة.

ونوه بأن الوضع مريح رغم الانفتاح الكبير في الإجراءات، لافتا إلى أن نحو 1.6 مليون شخص دخلوا مطار الملكة علياء خلال شهر تموز مقارنة ب800 ألف قادم خلال العام الماضي.

وأضاف البلبيسي “شهدنا ارتفاعا في الإصابات لكنه مسيطر عليه”، متوقعا “أن تعود الإصابات للانخفاض خلال الأسبوعين القادمين.”

وبين البليبسي “تفكر الشركات في إنتاج مطاعيم جديدة تدمج مطعومي الانفلونزا وكورونا في مطعوم واحد” لافتا إلى أن ذلك لن يكون قبل الخريف القادم.