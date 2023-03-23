الحكومة الاميركية عاجزة عن حظر تطبيق تيك توك

تقف الولايات المتحدة الاميركية عاجزة عن حظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك بشكل كامل، حيث انه ملجا الى كبار المشاهير والمؤثرين، ولهم متابعين بالملايين، فيما يبدو ان ثلث الاميركيين وهي نسبة مستخدمي التطبيق قادرين على التحايل للوصول اليه.

وقامت عدة دول في العالم من بينها الهند وبريطانيا وكندا ودول الإتحاد الأوروبي بحظر تطبيق تيك توك الصيني.

وعلى الرغم من نفي ادارة تيك توك من تقديم بيانات المستخدمين للدوائر الصينية، الا ان واشنطن خيرتها بين البيع او الحظر، وتدعي واشنطن ان البيانات قد تقود الى التجسس على الاميركيين حيث يستخدم واحد من ثلاثة مواطنين في الولايات المتحدة التطبيق

في حال فرض الحظر على كافة اراضي اميركا فان الحكومة ستطلب من متاجر التطبيقات حذف التطبيق من منصاتها، بالتالي لن يدخل مستخدمون جدد فيما سيحافظ السابقون على التطبيق لكن من دون تحديثات

ويلتف الاميركيون والمواطنين في الدول الاوربية على الحظر من خلال تغيير المنطقة الخاصة بالتطبيق على إعدادات أجهزة الهواتف، ومن الممكن أيضاً تحميل التطبيق من الإنترنت، بدلاً عن متاجر التطبيقات عبر تغيير جهاز المستخدم

بالنسبة للهند فقد عطّلت خدمة تحميله وطلبت من مزودي خدمة الإنترنت، حجب التطبيق نهائياً، ورغم ذلك لا تزال هناك بعض الحلول البديلة.

يذكر ان الصين اتهمت الولايات المتحدة بنشر معلومات مضللة وبقمع تيك توك وهو ما يتعارض مع قيم الحرية والراي الاخر الذي ترفعة الادارات الاميركية وذلك عندما أمرت الموظفين الحكوميين بإزالة التطبيق من الهواتف المقدمة من الحكومة.