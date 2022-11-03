الحكومة البريطانية: لا نية لنقل السفارة الى القدس

أكدت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة ريشي سوناك الخميس، انه لا خطط لديها لنقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب الى القدس، كما كانت تعتزم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وقالت الناطقة باسم سوناك للصحافيين انه "لا توجد خطط لنقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب".

واوضحت الناطقة ان الحكومة الحالية نظرت في الاقتراح الذي خرج الى العلن اول مرة في ظل حكومة تراس، مضيفة انه "يمكنني أن أؤكد أنه لا توجد خطط لنقلها".

وأغضب اقتراح رئيسة الوزراء السابقة الحكومة الفلسطينية والزعماء المسيحيين في القدس، ونظر اليه باعتباره لحاقا بالولايات المتحدة التي نقلت سفارتها عام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

الى ذلك، حضت الناطقة باسم الحكومة البريطانية السياسيين في إسرائيل قبيل صدور النتائج النهائية للانتخابات، على "احترام الأقليات.. والامتناع عن اللغة التحريضية وإبداء التسامح والاحترام تجاه الأقليات".

وجاءت هذه الدعوة مع تصاعد احتمالات عودة بنيامين نتانياهو إلى الحكم ضمن تحالف يضم الأحزاب اليمينية المتطرفة والفاشية.