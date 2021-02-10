الحكومة السودانية تؤدي اليمين وواشنطن تؤكد دعمها

أدى وزراء الحكومة السودانية الجديدة، الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام رئيسي مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، والوزراء، عبد الله حمدوك، بحضور رئيسة القضاء نعمات عبد الله.

جاء ذلك في القصر الرئاسي بالخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، عقب أداء الوزراء اليمين الدستورية، قوله إن "الحكومة الجديدة لديها 5 أولويات تمثل برنامج الانتقال، على رأسها رفع الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي".

والإثنين، أعلن حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة مكونة من 26 وزيرا.

وجاءت الخطوة لإضافة شخصيات من حركات مسلحة كانت ضمن "الجبهة الثورية"، بينها "العدل والمساواة"، بعدما وقعت معها الحكومة اتفاق سلام في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

دعم اميركي

وسارع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لتاكيد التزام واشنطن بدعم الحكومة المدنية في السودان، بينما رفعت شركات أمريكية هذا البلد من قائمة الحظر الذي كانت تفرضه على مبيعاتها له لسنوات .

أعرب بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الثلاثاء، عن "التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية بالبلاد".

وأكّد بلينكن في أول مكالمة هاتفية له مع حمدوك التزام واشنطن "بدعم التحول الديمقراطي بالبلاد والإيفاء بكامل استحقاقاته، وخصوصا الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات".

بدوره أبدى حمدوك تطلع الحكومة السودانية للعمل المشترك في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويؤدي لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش بالبلاد والمنقطة.