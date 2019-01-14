الحكومة السودانية تعلن اكتشاف منجم ذهب ضخم

تنتشر أماكن التعدين التقليدي للذهب في أكثر من 800 موقعا بمعظم ولايات السودان

أعلن وزير النفط والمعادن السوداني، أزهري عبد القادر، عن كشف لمنجم ذهب وصفه بـ "الضخم"، بطاقة إنتاجية متوقعة 7 أطنان سنويا.

جاء ذلك خلال لقاء عبد القادر الشركات العاملة بقطاع التعدين في ولاية البحر الأحمر (شرق)، لم يشر فيه إلى أية تفاصيل حول موقع المنجم وموعد البدء بالإنتاج.

ويعد الذهب، أحد المصادر الشحيحة للنقد الأجنبي الوافد إلى البلاد، إذ تنتج السودان قرابة 105 أطنان سنويا، بينما بلغ حجم إنتاج الشهور التسعة الأولى 2018، نحو 78 طنا.

لكن الوزير السوداني، تعهد بإجراء معالجات كبيره فى قطاع التعدين.

وأشار عبد القادر، إلى أن كافة المشكلات التي تعترض قطاع التعدين ترتبط بالسياسات.

وتنتشر أماكن التعدين التقليدي للذهب في أكثر من 800 موقعا بمعظم ولايات السودان الشمالية والغربية.

ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الحدود، بعيدا عن القنوات الرسمية، بسبب فوارق أسعار الصرف، بالتزامن مع شح النقد الأجنبي في البلاد الذي يعد أحد أسباب الاحتجاجات الدائرة في عديد المدن.