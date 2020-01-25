الحكومة السودانية توقع اتفاقا أوليا مع حركة متمردة يمهد لمصالحة شاملة

وقعت الحكومة السودانية وحركة متمردة كبيرة اتفاقا أوليا يوم الجمعة حول ترتيبات سياسية وأمنية مما يمهد الطريق في نهاية المطاف لاتفاق مصالحة عبر محادثات مستمرة بين الجانبين.

وكان المجلس الحاكم في السودان قد استأنف محادثات السلام مع حركات التمرد في أكتوبر تشرين الأول الماضي لإنهاء صراعات مستمرة منذ سنوات بعد تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.

ويمنح الاتفاق الذي وقع اليوم في جنوب السودان المجاورة ولايتين هما جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين يسيطر عليهما المتمردون وضعا خاصا.

ووقع ممثلون لحكومة الخرطوم الاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في احتفال رأسه رئيس جنوب السودان سلفا كير.

وقال ياسر سعيد عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال إن الحركة ستتوصل إلى الاتفاق الكامل مع الخرطوم بعد التوقيع على الاتفاق الأولي وستصبح جزءا من النظام الجديد في الخرطوم.

وقال عرمان إن بنود الاتفاق تسمح لكل من جنوب كردفان والنيل الأزرق بسن قوانينها. ويهدف الاتفاق أيضا إلى حل النزاعات المستمرة منذ وقت طويل حول الموارد مثل الأراضي.

وقال عرمان إن الاتفاق يهدف بجانب ذلك إلى توحيد جميع الفصائل المسلحة المختلفة والقوات الحكومية التي تخوض الصراعات المتعددة في السودان في جيش واحد.

ولم يصدر تعليق من عبد العزيز الحلو الذي يتزعم جماعة متمردة منافسة في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

وقال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس ورئيس وفد الحكومة في محادثات السلام إن المجلس الحاكم في السودان ملتزم بعملية السلام. وتابع دقلو في الاحتفال أن حكومة السودان مستعدة أكثر من أي وقت مضى للتوصل إلى تسوية سلمية في السودان. (رويترز)