الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" توقعان وثيقة إعلان سياسي

وقع وفد من الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" على وثيقة إعلان سياسي ضمت 8 نقاط خلال مفاوضاتهما في جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان

وجاء في البيان المشترك الذي نشر اليوم الاثنين: "نؤكد من جديد أن إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة (بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان)، الموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019، ومشاركة المجتمع الدولي والإقليمي، يكتسي أهمية قصوى في الدفع بالعملية السلمية".

حيث أن التوقيع على الإعلان السياسي سيمهد الطريق للدخول في مفاوضات سياسية، ويعتبر خطوة نحو السلام العادل والشامل والنهائي في السودان.

وبحسب وثيقة الإعلان السياسي اتفق الطرفان على الآتي:

1. التوقيع على إعلان مشترك لتجديد وقف العدائيات للأغراض الإنسانية.

2. تلتزم الحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان مع الاتفاق على الآليات المناسبة.

3. وضع الآليات المناسبة لتفعيل أعمال اللجان المشتركة المنشأة بموجب إعلان جوبا لمتابعة إطلاق سراح الأسرى، والمسائل الإنسانية وترتيبات السلام.

4. التأكيد على مسارات التفاوض المنصوص عليها في إعلان جوبا.

5. التفاوض حول كافة القضايا المرتبطة بالأزمة السودانية، بما فيها قضايا مناطق النزاع المسلح والقضايا القومية والقضايا ذات الخصوصية.

6. إصدار تفويض جديد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي لدعم عملية السلام في السودان.

7. مراجعة القرارات التي صدرت بشأن السدود والقرار 206 بشأن أراضي الولاية الشمالية، وهو قيد الإجراء الحكومي.

8. التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية.

وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أيام من توقيع وفدي الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية شمال" المتمردة على إعلان مبادئ وخارطة طريق للتفاوض بينهما.