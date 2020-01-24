الحكومة السودانية وجناح في المعارضة يوقعان اتفاقا للسلام

وقّع وفد الحكومة الانتقالية السودانية لمفاوضات السلام ووفد الحركة الشعبية شمال المنضوية فى تحالف الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار بالقصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، اليوم الجمعة، على اتفاق السلام الإطاري الذى يشمل بنود الترتيبات الأمنية ونظام الحكم.

كما وقع عن حكومة السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام ، ومن جانب الحركة الشعبية رئيس هيئة أركان الجيش الشعبى الفريق أحمد العمدة بادى، وعن الوساطة وقع الفريق توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية.

وشارك في مراسم التوقيع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بحضور فريق الوساطة الجنوبية والمراقبين لعملية السلام السودانية ورئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادى إدريس ورؤساء فصائل الجبهة وأعضاء وفود التفاوض السودانية وممثلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية جنوب السودان .

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة فى كلمة مقتضبة، عقب مراسم التوقيع، أن التوقيع على الاتفاق الإطاري يؤكد صلابة العزيمة ومتانة الشراكة بين الأطراف المتفاوضة، مضيفا أن وفد الحكومة لمفاوضات السلام يسعى من خلال منبر جوبا إلى التوصل إلى سلام شامل يغير حياة الناس للأفضل وينهى المآسى التى سببها الظلم والتهميش.

وأكد على استعداد الحكومة لدفع استحقاقات السلام، وأنها ستعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق غايات السلام .

وقدّم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة شكره لحكومة جنوب السودان وشركاء السلام من حركات الكفاح المسلح للتعاون فى إنجاح المفاوضات.

وعبّر الرئيس سلفاكير ميارديت فى كلمته عن سعادته بتوقيع الاتفاق وتمنى أن تصل الأطراف إلى سلام شامل فى الأسابيع القادمة.

وأضاف: “ليس هناك أفضل من السلام لتحقيق الأهداف، ودعا الأطراف إلى التمسك بالاتفاقية ودعوة الآخرين للانضمام للسلام.

وأوضح الرئيس سلفاكير أن القيادة فى البلدين تسعى لإنهاء الحرب فيهما.

من جانبة أكد نائب رئيس الحركة الشعبية جناح مالك عقار ورئيس وفدها المفاوض ياسر عرمان التزام الحركة بالاتفاق الذى تم توقيعه ، والعمل مع فصائل الجبهة الثورية إلى تحويله لاتفاق سلام شامل قبل 14 فبراير.

وأوضح عرمان، أن الاتفاق حوى مواضيع الأراضي وحق التشريع فى المنطقتين وقضايا السلطة والثروة.

وأشار إلى أن أطراف التفاوض تسعى من خلال السلام إلى بناء سودان جديد يتعايش فيه الجميع ، قائم على شراكة استراتيجية مع مجلسى السيادة والوزراء والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير.

وأشار عرمان إلى تطلعهم إلى بناء اتحاد كونفدرالي في المستقبل مع دولة جنوب السودان، مؤكدا استعداد الحركة الشعبية جناح عقار للتنسيق مع الحركة الشعبية شمال من أجل السلام بقيادة عبدالعزيز الحلو .