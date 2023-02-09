الحكومة السورية تسير قافلة مساعدات الى ادلب معقل المعارضة

قالت صحيفة “الوطن” السورية شبه الرسمية ان الحكومة تنوي ارسال قافلة محملة بالمساعدات إلى إدلب شمال البلاد التي تعد معقل المعارضين للنظام وذلك عبر معبر سراقب.

واشارت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية ان "القافلة تنتظر فقط وجود ممثلي منظمات الأمم المتحدة لتسليمهم المساعدات"، واعلنت ان تلك المساعدات الإنسانية ستدخل عبر معبر سراقب بعد السبت على أبعد تقدير.

وتهجر اكثر من ثلاثة ملايين سوري من كافة انحاء البلاد الى ادلب التي تعد معقل المعارضة لنظام الرئيس بشار الاسد وهؤلاء رفضوا المصالحة مع النظام وتمسكو بمحاولة اسقاطه على مدار اكثر من 10 سنوات من عمر الثورة السورية

ووصل عدد الضحايا في عموم سورية الى إلى 3162 في الساعات الاولى من اليوم الجمعة غالبيتهم في المناطق الشمالية لسورية

وسيرت عدة مدن سورية وبمبادرات اهلية وخيرية قوافل مساعدات الى المناطق الساحلية السورية التي تسيطر عليها الحكومة والتي اصابها الزلزال

ايران مستعدة لمساعدة مناطق المعارضة

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ان بلاده مستعدة لإرسال فرق إغاثية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية والتي تناصب العداء للرئيس السوري بشار الاسد والقوات الايرانية التي تسانده .وابلغ عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك أن "طهران مستعدة لإرسال فرق إغاثية ومساعدات إنسانية فورية إلى إدلب"، وأنه من المتوقع أن يقوم الصليب الأحمر الدولي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإيراني بإرسال وتوزيع المساعدات إلى إدلب التي تقع خارج سيطرة الحكومة السورية.

وكان الائتلاف الوطني السوري أدان ما وصفه بـ تخاذل الأمم المتحدة ومنظماتها تجاه الكارثة الكبرى التي حلت في شمال غرب سوريا حيث لم تقدم الأمم المتحدة أي مساعدات ولم تكن بالمستوى الانساني المطلوب