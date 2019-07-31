الحكومة السورية تعد مواطنيها بـ شتاء دافئ

وعدت الحكومة السورية مواطنيها بقضاء فصل شتاء دافئ بعد ان عانو الامرين خلال السنوات الماضية في الحصول على محروقات للتدفئة

وقال مصدر في شركة المحروقات السورية “سادكوب” بأنه تتم حاليا دراسة مدة تسليم أسطوانات الغاز المنزلي، لتخفيضها من 23 يوما، ومن الممكن خلال أيام قليلة أن تتبين نتائج هذه الدراسة.

كذلك تحدث المصدر عن التحضيرات لموسم الشتاء القادم من قبل الشركة، وذلك لتفادي حدوث أزمة غاز كما حدث في السنوات السابقة، لافتا إلى أن الأمور ستكون أفضل خلال موسم الشتاء القادم، إذ تم البدء بزيادة المخزونات الاحتياطية.وشدد المصدر على أنه خلال موسم الشتاء القادم ستتم تغطية كامل حاجة السوق للغاز، وتزويد السوق المحلية بالكمية التي تحتاجها.

واستبعد المصدر حصول أزمة غاز خلال موسم الشتاء القادم مع زيادة الطلب على المادة كما حصل خلال السنوات الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الموضوع منوط بالحصار الاقتصادي على سوريا.

وأوضح أن الإنتاج الحالي يتراوح بين 100 و110 آلاف أسطوانة يوميا، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج خلال موسم الشتاء القادم إلى 150 ألف أسطوانة غاز يوميا.

واعتمد غالبية السوريين على مدافئ الحطب والاخشاب بعد ان بات الحصول على اسطوانة غاز حلما للمواطن السوري الذي يصطف في طابور يمتد لعشرات الكيلومترات ليصل دوره في اغتنام اسطوانة غاز