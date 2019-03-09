الحكومة الفلسطينية تدين محاولة اغتيال مسؤول من فتح في غزة

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس

أدانت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محاولة الاغتيال، التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال يوسف المحمود، في بيان صحفي، بثته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) السبت إن “استهداف المناضل أبو ماهر حلس في غزة أمس الجمعة، يأتي ضمن حالة الفوضى الواسعة التي يفرضها الانقسام البغيض” واصفا المحاولة بـ”الجبانة”.

وأكد المتحدث الرسمي أن “محاولة الاغتيال موجهة ضد الحالة الوطنية، وهي محاولة أخرى للإجهاز على أية جهود تتصل بالمصالحة واستعادة الوحدة وانهاء الانقسام”.

وشدد المحمود على أن “الرد على هذه المحاولة الجبانة، هو المزيد من تكثيف الجهود تجاه المصالحة وانهاء الانقسام الذي لا يتحقق الا بعودة قطاع غزة إلى حضن الشرعية، ووضع نهاية لمدة 12 عاماً من الانقسام الأسود، عززت الحصار الاحتلالي المتواصل، وجلبت الانهيارات المدمرة التي طالت كافة مستويات حياة ابناء شعبنا البطل”.

وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قالت إن إطلاقا للنار استهدف مركبة أحمد حلس “أبو ماهر”، في قطاع غزة عصر أمس في حادثة وصفتها بأنها “عمل إجرامي جبان”.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في غزة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 11 عاما، فتح تحقيق في الحادث الذي وقع بمنطقة دير البلح وسط القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان إن التحقيقات الأوّلية أظهرت إصابة مقدّمة السيارة بطلق ناري واحد، دون وقوع إصابات”.