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الحكومة الفلسطينية ترفض استلام معدات طبية أرسلتها الإمارات عبر إسرائيل

منشور 21 أيّار / مايو 2020 - 09:24
الطائرة الإماراتية، هبطت في مطار بن غوريون
الطائرة الإماراتية، هبطت في مطار بن غوريون

ذكرت وكالة “معا” الإخبارية، الخميس، أن الحكومة الفلسطينية رفضت استلام معدات طبية أرسلتها الإمارات، ووصلت عبر طائرة لشركة الاتحاد الإماراتية، هبطت في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر، أن الحكومة الفلسطينية رفضت استلام المعدات الطبية، لأن الإمارات لم تنسق معها، وأن الحكومة ترفض أن تكون تلك المساعدات جسرا لتطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب.

وأشارت المصادر أن أي مساعدات تقدم باسم الشعب الفلسطيني يجب أن تقدم من خلال التنسيق مع الحكومة، لا أن تكون من خلال إسرائيل وتشكل غطاء للتطبيع.

ويوم الثلاثاء، وصلت طائرة شركة الاتحاد الإماراتية إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في رحلة مباشرة من أبوظبي.

وحطت الرحلة رقم 9607 في المطار وعلى متنها 14 طنا مما قالت الإمارات إنها مساعدات طبية للشعب الفلسطيني من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وحملت الطائرة 10 أجهزة تنفس ومعدات طبية وملابس واقية لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب صورة وزعتها “اليونسكو” ظهر علم الإمارات ويافطة كتب عليها: “المساعدات الإماراتية للشعب الفلسطيني لمكافحة فيروس كورونا”.

يأتي ذلك في ظل تقارب إماراتي كبير مع إسرائيل، حيث زار مسؤولون إسرائيليون، أبوظبي خلال العام الماضي، تحت غطاء المشاركة في مؤتمرات اقتصادية.

 

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