الحكومة الفلسطينية ترفض استلام معدات طبية أرسلتها الإمارات عبر إسرائيل

ذكرت وكالة “معا” الإخبارية، الخميس، أن الحكومة الفلسطينية رفضت استلام معدات طبية أرسلتها الإمارات، ووصلت عبر طائرة لشركة الاتحاد الإماراتية، هبطت في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر، أن الحكومة الفلسطينية رفضت استلام المعدات الطبية، لأن الإمارات لم تنسق معها، وأن الحكومة ترفض أن تكون تلك المساعدات جسرا لتطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب.

وأشارت المصادر أن أي مساعدات تقدم باسم الشعب الفلسطيني يجب أن تقدم من خلال التنسيق مع الحكومة، لا أن تكون من خلال إسرائيل وتشكل غطاء للتطبيع.

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مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة داني دانون @dannydanon :



"لأول مرة حطت طائرة شحن إماراتية في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل.

نأمل أن نرى قريبا طائرات ركاب اماراتية أيضا في إسرائيل

زرت #الامارات وأعلم أنها دولة رائعة

وأتطلع لمواصلة تحسين العلاقات بيننا". pic.twitter.com/HZz9XruYIO — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 20, 2020

ويوم الثلاثاء، وصلت طائرة شركة الاتحاد الإماراتية إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في رحلة مباشرة من أبوظبي.

وحطت الرحلة رقم 9607 في المطار وعلى متنها 14 طنا مما قالت الإمارات إنها مساعدات طبية للشعب الفلسطيني من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وحملت الطائرة 10 أجهزة تنفس ومعدات طبية وملابس واقية لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب صورة وزعتها “اليونسكو” ظهر علم الإمارات ويافطة كتب عليها: “المساعدات الإماراتية للشعب الفلسطيني لمكافحة فيروس كورونا”.

يأتي ذلك في ظل تقارب إماراتي كبير مع إسرائيل، حيث زار مسؤولون إسرائيليون، أبوظبي خلال العام الماضي، تحت غطاء المشاركة في مؤتمرات اقتصادية.