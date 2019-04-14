الحكومة الفلسطينية تعيد حلف اليمين بسبب خطأ

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن الحكومة الفلسطينية ستُيعد حلف اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس ظهر اليوم الأحد، بعد أن سقطت عبارة أصيلة من نص قسم اليمين.

وكان محامٍ فلسطيني طعن مباشرة في اليمين الذي أدته الحكومة الفلسطينية الجديدة مساء السبت على الهواء مباشرة، بعد أن سقطت عبارة الإخلاص “للشعب وتراثه القومي”.

وأقر رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بوجود الخلل، وأشار إلى أن الوزراء سيعيدون حلف اليمين مجددا اليوم أمام الرئيس.

وكانت الحكومة الجديدة أدت اليمين القانونية مساء السبت، على الهواء مباشرة. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، حيث سخر بعض المغردون من الحادثة، بينما أشاد آخرون بإقرار رئيس الوزراء بالخطأ، وإعادة حلف اليمين.