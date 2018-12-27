الحكومة الفلسطينية توقف استيراد الفواكه والخضار من إسرائيل

مدينة رام الله في الضفة الغربية

قررت الحكومة الفلسطينية، الخميس، وقف استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل، ردا على قرار الأخيرة منع استيراد الخضار والفواكه والدواجن من الضفة الغربية.

وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم الخميس، إن القرار يأتي بعد منع السلطات الإسرائيلية إدخال الخضار والفواكه الفلسطينية، الأسبوع الماضي، للسوق الإسرائيلية.

وتنشط حركة التبادل التجاري بين فلسطين وإسرائيل، إذ تعد إسرائيل الشريك التجاري الأول لفلسطين، بحجم واردات للسوق المحلية 3.23 مليارات دولار في 2017.

وتُصدر فلسطين للسوق الإسرائيلية، نحو 85 في المئة من مجمل صادراتها، بقيمة 878 مليون دولار في 2017، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي).

ويأتي القرار الإسرائيلي، كإجراء عقابي، بعد أن قررت وزارة الزراعة الفلسطينية وقف استيراد الخراف من إسرائيل، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

وقال عبد الله لحلوح، وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية، في تصريحات له الأسبوع الماضي، إن قرار الزراعة الفلسطينية بمنع إدخال الخراف الحية المستوردة، من قبل تجار إسرائيليين، “فني اقتصادي لحماية المنتج الوطني، وتوفير دخل معقول للمزارع الفلسطيني”.

والأسبوع الجاري، احتج مزارعون فلسطينيون أمام أحد المعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل، رفضا لقرار منع إدخال الخضار والفواكه للسوق الإسرائيلية.

ولم يكن القرار الفلسطيني المعلن اليوم، الأول من نوعه، إذ أعلنت في مارس/ آذار 2016 منع إدخال 5 منتجات ألبان ولحوم إسرائيلية، من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد قرار إسرائيلي مماثل بحق منتجات فلسطينية.

ولم تشر الحكومة الفلسطينية، إلى موعد بدء أو انتهاء العمل بالقرار الجديد، إلا أن قرارا سابقا مشابها نص على البدء الفوري بالقرار، ويبقى ساريا لحين تراجع إسرائيل عن قرارها المماثل.