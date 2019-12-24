الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، متعهدين بمحاربة الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية.

وقال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في كلمته أمام مجلس الأمة بعد أداء اليمين إن "الحكومة ستقدم برنامج عملها خلال مدة أقصاها 3 أسابيع".

وأضاف أن "برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبه الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية والانتقال إلى الحكومة الرقمية".

وأكد الصباح أن الحكومة تمد يدها للتعاون مع مجلس الأمة إلى أبعد مدى.

وكان أمير الكويت أصدر، الثلاثاء الماضي، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وأدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في اليوم ذاته.

وقدم رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة للأمير، التي ضمت نائبين لرئيس الحكومة، هما الشيخ أحمد منصور الصباح وزير الدفاع، وأنس الصالح وزير الداخلية.

وجرى تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية، وخالد الفاضل وزيرا للنفط والكهرباء والماء، وخالد الروضان وزير للتجارة والصناعة.

وضمت التشكيلة ثلاثة عناصر نسائية، هن: غدير أسيري للشؤون الاجتماعية، ومريم العقيل للمالية، ورنا الفارس للأشغال العامة ووزارة الدولة للإسكان.

يأتي ذلك، بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد إثر اتهامات متبادلة بين عدد من الوزراء في الحكومة السابقة، وطلبات استجواب برلمانية تتعلق بإهدار المال العام.