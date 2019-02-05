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الحكومة اللبنانية الجديدة ملتزمة بسياسة النأي بالنفس عن الصراع السوري

الحكومة اللبنانية الجديدة ملتزمة بسياسة النأي بالنفس عن الصراع السوري
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