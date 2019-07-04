الحكومة اللبنانية تتحرك لحل معاناة المطار بعد انتقاد نانسي عجرم

تحركت الحكومة اللبنانية بشكل سريع لحل مشكلة منتقدة منذ سنوات تتعلق بالزحام في قسم التدقيق بالجوازات في مطار بيروت الدولي.

وجاء تحرك الحكومة اللبنانية بناءا على فيديو بثته الفنانة نانسي عجرم يوضح حجم المشكلة والمعاناه

وقالت عجرم لمتابعيها على موقع "تويتر"، إنها تلقت اتصالا من وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، بشأن ما حدث لها في المطار.

وغردت نانسي عجرم: "حضرة الوزيرة ريا الحسن، الأم والمرأة الاستثنائية… بشكر اتصالك واستفسارك عن تفاصيل اللي صار بمطار بيروت".

وتابعت "عجرم" في تغريدة أخرى لوزيرة الداخلية اللبنانية: "كل الاحترام لشخصك ورقيك واحترامك، ما عندي شك إن متابعة موضوع مطار بيروت لتحسين الوضع رح يكون من أولوياتكن حفاظاً على السياحة اللبنانية، وكل التقدير لسعيكن للإهتمام بالأم والطفل خلال السفر بشكل خاص. بلدنا بحاجة لوزراء أمثالك عندهم حب صادق لبلدهم".

وكانت نانسي عجرم، قد شاركت فيديو لها، اليوم الخميس، وهي عالقة برفقة طفلتها الصغيرة، أمام قسم التدقيق بالجوازات في مطار بيروت الدولي.

وعلقت الفنانة، قائلة "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي"، متسائلةً "هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟".

أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟ pic.twitter.com/QLhTa9nOvp — Nancy Ajram (@NancyAjram) ٣ يوليو ٢٠١٩

وتابعت في تغريدة أخرى "بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات… إلا عنا… يمكن لأن مفكرينا Option؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة، هيدا واجبكن تجاه كل امرأة. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟".

وتساءلت "ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟"، مشيرةً إلى أنه "راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا… لهون وبس".

ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس. #عيب_عليكن — Nancy Ajram (@NancyAjram) ٣ يوليو ٢٠١٩



وفي تغريدة أخرى، قالت "هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ عيب عليكن".

بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟

يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟ — Nancy Ajram (@NancyAjram) ٣ يوليو ٢٠١٩



نشرت المغنية اللبنانية نانسي عجرم مقطعا مصورا لها من مطار بيروت الدولي، حيث كانت تنتظر في طابور طويل وعشوائي بينما تحمل على كتفها ابنتها حديثة الولادة، موجهة انتقادات للطريقة التي يدار بها المرفق الحيوي.

وانتقدت نانسي عجرم ما سمته "التوجهات المستمرة للبنان بتشجيع القطاع السياحي" بينما تعم الفوضى، التي لا تراعي الحالات الخاصة، مطار بيروت المعروف أيضا باسم مطار رفيق الحريري.