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الحكومة اللبنانية تعتذر عن وضع علم الكويت بدل الإمارات

منشور 14 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:27
وضع علم الكويت بدل الإمارات
وضع علم الكويت بدل الإمارات

قدمت الحكومة في لبنان اعتذارها عن "خطأ" أدى إلى وضع علم دولة الكويت بدلا من علم دولة الإمارات، خلال افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الاستشفائي في بيروت.

وأثارت صورة استبدال العلمين أثارت موجة من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان، إنه "خلال التحضير لإفتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي الذي تبرعت به مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة نُشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه".

وأضافت: "وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأً حصل نتيجة التباس لدى احد الموظفين لجهة العلم الذي وُضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وُضع علم دولة الكويت بدلاً علم دولة الإمارات، فاقتضى التوضيح والاعتذار".

 

 

 

 

 

 

كلمات دالة:الاماراتالكويتلبنانالحكومة اللبنانية

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