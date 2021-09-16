الحكومة اللبنانية تقر برنامجها الوزاري تمهيدا لعرضه على البرلمان

أعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة الخميس، أنها اقرت برنامج عملها خلال المرحلة المقبلة، تمهيدا لعرضه على البرلمان من احل نيل الثقة.

وقال وزير الإعلام جورج قرداحي عقب جلسة وزارية بالعاصمة بيروت، حضرها الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ان الحكومة أقرت "البيان الوزاري" (برنامج العمل)، وأطلقت على نفسها شعار "معا للإنقاذ".

في السياق، شكر الرئيس عون خلال الجلسة "أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان".

وأضاف عون أن "السرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأردف: "أتمنى على الجميع اعتماد هذا النمط في العمل والانتاجية والتعاون، وهو من أول أسباب النجاح، خصوصا وأن الأوضاع جد ضاغطة والوقت ثمين".

ولم يتم تحديد موعد لعرض برنامج العمل الحكومي على البرلمان لنيل ثقته.

والجمعة، تشكلت حكومة برئاسة ميقاتي، بعد 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، عقب استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار ضخم في مرفأ بيروت.

ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.