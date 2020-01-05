الحكومة الليبية تطالب بتدخل عاجل لردع العدوان على طرابلس

طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل لردع العدوان على العاصمة طرابلس وحماية المدنيين الأبرياء.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم، على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية محمد سيالة وجه البعثة الليبية بنيويورك لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على خلفية جرائم الحرب التي تقوم بها ميلشيات حفتر.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتقديم حفتر ومن معه للمحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح البيان أنه “بهذا العمل الوحشي الجبان يتضح للعالم أجمع بأن ميلشيات حفتر لا تحارب الإرهاب كما تدعي بل تمارس الإرهاب بعينه وتخرق القانون الدولي الإنساني”.

ودانت الخارجية بشدة قصف ميليشيات حفتر لمقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس والذي راح ضحيته 30 تلميذا. (الأناضول)