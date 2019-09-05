الحكومة الماليزية تقدم العزاء بوفاة عبد الله مرسي

قدمت نائبة رئيس الحكومة الماليزية، “وان عزيزة إسماعيل” العزاء بوفاة عبد الله مرسي، النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وفي تغريدة لها في “تويتر”، الخميس، قالت إسماعيل: “أشعر بحزن عميق لوفاة عبد الله نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي”.

وأضافت: “أتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وأحبائه. صلواتي معهم خلال هذه الفترة العصيبة”.

وأمس الأربعاء، توفي عبد الله مرسي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق عائلته.

وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي، قد توفي أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2018، قالت أسرة محمد مرسي، إن الأمن المصري أوقف “عبد الله” بعد اقتياده من منزله غربي العاصمة القاهرة، ثم أطلق سراحه بعد وقت قصير.

وسبق لـ”عبد الله” أن أُوقف في مارس/آذار 2014، على خلفية اتهامه بحيازة مخدرات، وهو ما نفاه بشدة آنذاك واعتبره تهمة ملفقة.

وصدر حكم بحق النجل الأصغر بعد 3 أشهر من توقيفه، وأيدته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) في 2015 بالحبس عاما، ثم أفرج عنه عقب انتهاء المدة.‎

وعقب وفاة والده شن “عبد الله”، هجوماً شديداً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين آخرين، متهما إياهم بقتل والده، لكن السلطات المصرية أكدت آنذاك أن هذه الاتهامات “لا تستند إلى أي دليل” و”قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية”.

وآخر ما كتبه “عبد الله”، يوم 25 أغسطس/آب الماضي، عبر صفحته في فيسبوك، كلمات لوالده الراحل، يعلن فيها رفضه للسلطات الحالية، ورفض أي تفاوض معها.