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الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. ووزير دفاع جديد ضمن تشكيلتها

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. ووزير دفاع جديد ضمن تشكيلتها
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