الحكومة المغربية تقر اقتطاعات لموظفيها لدعم صندوق مكافحة كورونا

قررت الحكومة المغربية اقتطاع أجرة ثلاثة أيام من أجور جميع الموظفين التابعين لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها؛ لدعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) بالبلاد.

جاء ذلك في منشور أصدره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء، اطلعت الأناضول على مضمونه.

وأفاد المنشور بأن المساهمة بأجرة ثلاثة أيام من العمل، سيتم احتسابها على مدى ثلاثة أشهر بمعدل يوم عمل عن كل من أشهر أبريل/نيسان، ومايو/أيار، ويونيو/حزيران، تحول إلى الصندوق للتخفيف من آثار اجتياح الفيروس.

وعدّ منشور رئيس الحكومة المغربية القرار “تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة”

وزاد موضحا أن هذا القرار يأتي تجاوبا مع ما أعربت عنه “المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل”.

وأشاد رئيس الحكومة بـ”الروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية”.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا المستجد 1888 مغربيا، من ضمنهم 120 وفاة و217 حالة تعافي من المرض.

وأصاب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، ما يزيد عن مليون و900 ألف شخص حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 126 ألفا ، فيما تعافى منه أكثر من 470 ألف شخص.

وتصدرت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا وفرنسا قائمة الوفيات بالفيروس القاتل حول العالم. (الأناضول)