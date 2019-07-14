الحكومة اليمنية تحذر من كارثة نفطية في الخليج وتتهم الحوثي

حذرت الحكومة اليمنية، السبت، من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن بسبب عرقلة الحوثي لعمليات صيانة ناقلة نفط انتهى عمرها الافتراضي، وتحمل مليون برميل من النفط الخام.

وقالت الحكومة على صفحتها على تويتر، إن النفط الخام مهدد بالتسرب إلى الخليج إذا لم يتم صيانة الناقلة التي انتهى عمرها الافتراضي من أربع سنوات وبحاجة إلى صيانة.

وحملت الحوثيين مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية الكبيرة المتوقعة بسبب عرقلة عمليات الصيانة بحسب تعبيرها.