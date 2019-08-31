الحكومة اليمنية ترفض "التبريرات الزائفة" للإمارات بعد شنها غارات جوية في عدن

رفضت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة، ما وصفته بـ”التبريرات الزائفة” بعد إعلان الإمارات أنها شنت غارات جوية في مدينة عدن في جنوب اليمن ضد “ميليشيات إرهابية”.

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت أبو ظبي باستهداف قواتها دعما للانفصاليين الجنوبيين.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس/ آذار 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

لكن منذ بداية أغسطس/ آب، فتحت جبهة جديدة في الحرب بين القوات الحكومية والانفصاليين المطالبين باستقلال الجنوب اليمني. وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بمساعدة “قوات الحزام الأمني” الجنوبية، لا سيما عبر شن غارات جوية. وقد تتسبب هذه الجبهة بإضعاف فريق التحالف والحكومة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إن أبوظبي قامت “بضربات جوية محددة” الأربعاء والخميس استهدفت “ميليشيات إرهابية”، بعد معلومات مؤكدة بأن “المليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري”.

وفي الرياض، أكدت الحكومة اليمنية في اجتماع رفضها “التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الامارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني”.

وأضافت الحكومة، في بيان نشرته وكالة سبأ للانباء، “أن محاولة دولة الامارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لأبطال الجيش الوطني”.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت الإمارات، الخميس، بشن غارات استهدفت قواتها في عدن، دعما للانفصاليين الجنوبيين الذين استعادوا السيطرة على المدينة بعد 24 ساعة على خسارتها على أيدي القوات الحكومية، بعد استقدامهم تعزيزات عسكرية من محافظات أخرى.

وكانوا سيطروا عليها في العاشر من أغسطس/ آب بعد معارك مع القوات الحكومية.

وتصنّف الامارات “الإخوان المسلمين” على أنها “جماعة إرهابية”، وتعمل على الحد من نفوذها في اليمن وخصوصا في المناطق الجنوبية.

ويتهم الانفصاليون الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية، وخصوصا من حزب “التجمع اليمني للإصلاح” المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين. (أ ف ب)