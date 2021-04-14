الحكومة اليمنية تسمح بدخول سفن نفطية إلى الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية، فجر الأربعاء، السماح بدخول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة، لدواع إنسانية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وأوضح بن مبارك “على الرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاق ستوكهولم(2018) ، سمحت الحكومة اليمنية اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة “.

وأضاف أن” هذا القرار جاء للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي”، دون تفاصيل أخرى.

ولم يحدد الوزير عدد السفن، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين.

وتقول جماعة الحوثي إن التحالف العربي ما زال يحتجز عشر سفن نفطية، ويمنع دخولها الحديدة.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من حين لآخر شحا كبيرا في الوقود، فيما تتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى الميناء المذكور.

وتشترط الحكومة اليمنية أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة، في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. (الأناضول)