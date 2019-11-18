الحكومة اليمنية قد تصل اليوم إلى عدن

قال مراسل صحفي أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ستصل، اليوم الاثنين، إلى عدن، تنفيذا لما ورد في "اتفاق الرياض".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الحكومة اليمنية اضطرت إلى إرجاء عودتها إلى العاصمة المؤقتة، عدن، رغم اتفاق السلام المبرم في الرياض بينها والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبموجب اتفاق الرياض، كان من المقرر أن تعود حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من الرياض إلى عدن الثلاثاء الماضي.

واتفاق الرياض، هو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية وإماراتية، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وجرى التوقيع عليه في الرياض، يوم 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وأحكمت قوات المجلس الانتقالي الصيف الماضي سيطرتها على عدن جراء نزاع مسلح بينها وقوات الحكومة اليمنية، امتد على وجه السرعة إلى ثلاث محافظات جنوبية، هي عدن ولحج وشبوة. (RT)