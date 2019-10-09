الحكومة تطمئن المصريين بشأن سد النهضة

وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن أزمة سد النهضة.

وقال رئيس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري: "الحكومة تطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل".

وكشفت الحكومة المصرية أنها بدأت بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بوضع رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037، شارك فيها خبراء من خيرة عقول مصر.

وأوضح أن تلك الرؤية أخذت في الاعتبار الزيادة السكانية والموارد المالية، مشيرا إلى أن تلك الرؤية تشمل التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والتوسع في محطات التحلية، سواء تحلية مياه بحر أو المياه جوفية.

وقال إن الخطة في هذا الشأن بدأت بالفعل، موضحا إتمام تنفيذ مشروعات عدة في إطارها خلال أقل من ثلاث سنوات، بتكلفة بلغت 110 مليار جنيه.

وتابع رئيس الوزراء: "طبقا لكل الأرقام الدولية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، وكلما يزيد عدد السكان، يتناقص نصيب الفرد من المياه، فنسبتنا من مياه النيل ثابتة، وستظل ثابتة".