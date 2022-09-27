الحكيم: لا نعرف ماذا يريد التيار الصدري

قال رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، إننا لا نعرف ما الذي يريده التيار الصدري، مشيرا إلى أن "التيار" لا يستجيب لنداءات الحوار.

وشدد الحكيم، على أن الإطار التنسيقي يحرص على وجود التيار الصدري كشريك أساسي في العملية السياسية

واشار الحكيم، إلى عدم وجود حوار واقعي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لمعرفة مواقفهما الرسمية.

وأكد الحكيم، في لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين، أن مساهمات تيار الحكمة تاتي في إطار المساهمة بحل الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد، مشيرا إلى أن التيار لا يشارك في الحكومة.

وأشار إلى أن "أغلب قوى الإطار التنسيقي غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.

ورحب الإطار التنسيقي في العراق، مساء أمس الاثنين، بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة قال إنها "ستعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد".

وقال الإطار التنسيقي، في بيان له، إنه "عقد اجتماعه الاعتيادي، وناقش آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق واستحقاقات المرحلة المقبلة"، مجددا استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات وإقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسب موقع "السومرية نيوز".

ودعا البيان، "القوى الكردستانية لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية"، مؤكدا ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة.

ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. ولاحقا، انسحب أنصار الصدر من الشارع امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد العنف الذي تخلل الاحتجاجات.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.