الحلبوسي: العراق لا يستطيع وحده تحمل تكلفة ملاحقة تنظيم “الدولة”

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن بلاده لا تملك القدرة وحدها على تحمل تكلفة ملاحقة مسلحي تنظيم “داعش”.

وأوضح الحلبوسي، في مقابلة تلفزيونية مع فضائية “الشرقية” (خاصة)، الإثنين، أن “ما حصل خلال اليومين الماضيين من تحرك للإرهاب يأتي بسبب غياب الجهد الدولي الاستخباري”.

وأضاف أن “البرلمان صوت مطلع العام الجاري على قرار يطالب فيه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، وعلى إثر ذلك انسحبت قوات التحالف من العديد من مواقعها”.

وأضاف: “داعش خطر عالمي، والتحالف الدولي لديه القدرة والخبرة لملاحقة الإرهاب”.

وتابع “لسنا قادرين وحدنا على تحمل تبعات وكلفة ملاحقة داعش”.

وشّن مسلحو تنظيم “الدولة” هجمات منسقة آخر يومين في محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال) والأنبار (غرب) أوقعت قتلى وجرحى غالبيتهم من الحشد الشعبي قوات الجيش والشرطة.

وقال الحلبوسي في المقابلة ذاتها: “المجتمع الدولي مهم بالمعادلة العراقية، وإن لم نتمكن من تشكيل حكومة جديدة، فإن الدعم الدولي سيتوقف عن البلاد”.

وأشار أن “العراق يعاني من وضع اقتصادي خطير بسبب تراجع أسعار النفط”.

ويمر العراق بأوضاع اقتصادية صعبة إثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث يعتمد على تمويل موازنته السنوية على مبيعات النفط بنسبة 98 بالمائة.‎

وقرر البرلمان، التصويت، الأربعاء، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. (رويترز)