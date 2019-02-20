رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله

انتقد رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله الأربعاء، دور المجتمع الدولي ومؤسساته إزاء القضية الفلسطينية.

وقال الحمد الله، في بيان عقب استقباله وفدا من لجنة الدراسات الدولية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية في رام الله :”نشعر بخيبة أمل في المجتمع الدولي ومؤسساته، فهناك 723 قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، و86 قرارا من مجلس الأمن لم يطبق منها شيء في فلسطين”.

وأضاف :”على المجتمع الدولي أن يقوم بدور فعال وجاد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فالاستمرار بعدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية يؤدي الى استمرار العنف والصراع في المنطقة”.

وأكد الحمد الله أن أي مخطط لإقامة دولة فلسطينية في غزة لن يمر، وأن لا دولة فلسطينية من دون قطاع غزة.

وأعرب عن أمله أن يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر سلام برعاية متعددة الأطراف، على خطى الرئيس السابق فرانسوا أولاند، للتوصل الى حل سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال إن إسرائيل “تسعى بشكل ممنهج لتقويض حل الدولتين وفرص إقامة الدولة الفلسطينية، خاصة من خلال توسعها الاستيطاني، لا سيما في القدس المحتلة”.

كما حذر الحمد الله من أن “اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحصار إسرائيل لقطاع غزة، وقرار حكومة الاحتلال مؤخرا بالخصم من أموال المقاصة الفلسطينية، سيؤثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة”.