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الحمد الله يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

الحمد الله يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
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